Torna a Roma il consueto appuntamento annuale con il Festival Blues di San Lorenzo, giunto alla sua undicesima edizione. Anche quest’anno l’appuntamento sarà all’aperto, al Piazzale del Verano, nel quartiere di San Lorenzo. Si partirà dalle 20 e 30 di sabato 28 giugno e l’ingresso è libero. Il festival è dedicato alle migliori band blues che gravitano nel quartiere San Lorenzo a Roma riunite in un’unica serata. L’undicesima edizione del festival vedrà sul palco dalle ore 20,30 PETER LAVELL (Bluesman da Amsterdam), MANCON BLUES (apprezzato duo di blues tradizionale acustico), CLAUDIO SERRANO & THE WOPS (giovane band che mescola folk, rock e blues), e FLEURS DU MAL (storica band Rock/Blues romana). Come di consueto poi ci sarà la jam session finale con tutti gli artisti insieme sul palco.

La scaletta del festival:

ore 20,45: PETER LAVELL (da Amsterdam)

ore 21,30: MANCON BLUES

ore 22,15: CLAUDIO SERRANO & THE WOPS

ore 23,00: FLEURS DU MAL

23,20: jam session finale con tutti gli artisti.

Gli artisti:

PETER LAVELL

Apre l’undicesima edizione del festival il chitarrista e cantante Peter Lavell proveniente da Amsterdam, leader dei The Gritmoaners duo di Roots & Blues, molto conosciuto sulla scena Blues di Amsterdam e musicista poliedrico che suona chitarra acustica ed elettrica, Pedal Steel e Lap Steel. Proporrà un set acustico dedicato al country-blues tradizionale. Info The Gritmoaners: https://www.facebook.com/ profile.php?id=100032268026951 MANCON BLUES Il trio blues formato dal cantante chitarrista sanlorenzino Marcello Convertini, il talentuoso armonicista Max Manganelli e il percussionista Roberto Ferrante interpreta il blues nella sua forma più genuina e tradizionale proponendo composizioni originali accanto a grandi classici e a rivisitazioni imprevedibili, mantenendo le intense atmosfere delle origini. Presentano il Cd “Day By Day” che contiene brani originali e molte collaborazioni con musicisti della scena blues romana. Formazione: Marcello Convertini (voce, chitarra, slide), Max Manganelli (armonica), Roberto Ferrante (washboard e cajon). Info: https://www.facebook.com/ manconblues

https://www.instagram.com/ manconblues/ CLAUDIO SERRANO & THE WOPS Claudio Serrano & The Wops sono una giovane band romana che propone un repertorio inedito fatto di blues, folk e rock n roll, con forte impronta 60’s e 70’s in cui i testi hanno un valore predominante. Nascono dalle idee acustiche di Claudio Serrano, a cui si aggiunge presto il pianoforte di Danilo Pellegrini formando il duo “tank top two”. Il gruppo raggiunge la formazione attuale nell’estate del 2021, compiendo la transizione dal suono acustico folk a quello elettrico rock n roll, fatto di chitarre e organi elettrici. A dicembre 2019 esce il loro primo ep “Bellevue Hill Blues” pubblicato con l’etichetta Rehegoo Music inc. Formazione: Claudio Serrano (voce, chitarra, armonica), Leonardo De Filippi (organo, voce), Cesare Capostagno (basso), Pietro Scordo (batteria). Info: https://www.facebook.com/ Claudioserranothewops