ROMA – Siete appassionati di fantasmi e volete scoprire gli angoli più suggestivi di Roma legati a leggende ed eventi paranormali?

Una guida vi condurrà tra vicoli, piazze e strade alla scoperta di tutti quei luoghi in cui sono soliti apparire i fantasmi più celebri della città: dall’eroina popolare Beatrice Cenci a Donna Olimpia, da Alessandro VI a Costanza de Cupis. Conoscerete le storie di fantasmi, che seguitano a fare capolino tra le architetture e la storia magica di una grande città. Un tour indimenticabile per chi è appassionato di paranormale.

L’appuntamento è 15 minuti prima dell’inizio. Luogo: Ponte Sant’Angelo – lato Castello.



La quota di partecipazione per le date in calendario:

10€ ridotto convenzionati, imperial card e/0 WeKard

12€ intero

6€ under 18

2€ under 10

Modalità di pagamento: in contanti alla guida.



Div.abili: assenza di barriere architettoniche.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

cliccando su prenota subito o telefonando al numero

334/3006636 – 0651963729.