Trapianto di capelli in Turchia: la nuova frontiera contro la calvizie

ROMA – Una incipiente calvizie può essere dovuta a molti fattori, tra cui la predisposizione genetica, o essere sintomo di un acuto periodo di stress, di una malattia del cuoio capelluto come l'alopecia o, ancora, di una più grave patologia in altre parti del corpo. In ogni caso, di sicuro non tutti coloro che ne sono vittima vivono questo fenomeno in maniera serena. Certo, i tempi sono cambiati, rispetto a quando, qualche decennio fa, una calvizie evidente, soprattutto in soggetti giovani, era vista come qualcosa di esteticamente brutto e anche socialmente riprovevole. Ma, ancora oggi, perdere i capelli anzitempo può essere qualcosa che fa perdere l'autostima e la considerazione di sé, tanto per le donne quanto per gli uomini, arrivando anche, in alcuni casi, a causare reali problemi psicologici.

Per fortuna la scienza ci viene incontro, e la pratica del trapianto, dell’impianto o dell’innesto di capelli sono oggi diffuse in tutto il mondo. Per casi non eclatanti, poi, anche la tecnica dell’autotrapianto, da zone in cui il capo è ancora fittamente ricoperto di capelli, si rivela sempre molto efficace e risolutiva. Molto spesso, però, purtroppo gli elevati costi dell’intervento tengono lontane molte persone da quello che sarebbe un rimedio sicuro al loro disagio. C’è una soluzione, però, che probabilmente vi sorprenderà: quella di sottoporsi a un trapianto di capelli in Turchia, in una clinica specializzata di elevatissima qualità.

Già vediamo formarsi in voi tantissime domande: come mai andare fino in Turchia per sottoporsi a un trapianto di capelli? Ci sarà da fidarsi? Il risultato sarà quello sperato? Nelle prossime righe cercheremo di fugare tutti vostri dubbi e le vostre perplessità. Innanzitutto dovete sapere che nella capitale turca, la splendida Istanbul, si trovano le cliniche del gruppo Capilclinic-Acibadem, leader nel settore in Turchia e punto di riferimento internazionale, essendo la seconda organizzazione sanitaria a livello mondiale dopo la fusione con il gruppo IHH Healthcare Berhad. Lo staff di tricologia di questo gruppo sanitario, guidato dal dottor Etoz, un luminare nel campo dei trapianti, vanta una lunghissima esperienza su pazienti provenienti da tutto il mondo e vi assicurerà, con tanto di garanzia scritta, il successo dell’intervento, realizzato da un gruppo di medici ultraqualificati, esperti nell’uso delle tecniche più avanzate nel campo. Tutto questo in una maniera assolutamente comoda e sicura per il paziente, che potrà effettuare il pagamento tramite carta di credito e, soprattutto, sarà accolto, direttamente all’aeroporto di Istanbul, all’interno di uno stand Acibadem, che si prenderà cura di lui organizzando logistica e trasporti.

Viaggio, soggiorno e operazione vi terranno impegnati per tre giorni: vediamo, all’atto pratico, come tutto questo sarà organizzato. Come detto, una volta sbarcato dall’aereo a Istanbul, il paziente verrà accolto nello stand del gruppo sanitario. Qui un autista si prenderà cura di lui, portandolo nell’albergo convenzionato con la struttura ospedaliera. Il resto della giornata è libero: quale migliore occasione per prepararsi in pieno relax all’intervento, cogliendo anche l’occasione per visitare una città ricca di fascino e attrazioni come l’antica Costantinopoli?

Il secondo giorno, l’autista preleverà il paziente per portarlo in una delle due cliniche del gruppo Acibadem presenti in città, dove si sottoporrà all’intervento, al termine del quale è previsto il ritorno in hotel, per una giornata destinata al più completo riposo.

L’ultima fase si avrà l’indomani, quando si verrà di nuovo portati in ospedale, per effettuare il primo lavaggio e una visita di controllo, nella quale verranno anche date le istruzioni per i successivi lavaggi. Dopo la visita è possibile tornare in Italia, con la nuova fluente chioma pronta a far bella mostra di sé: nel giro di due settimane, nessuno si accorgerà che l’intervento è stato fatto.

E il prezzo? Qui c’è il vero asso nella manica del gruppo Acibadem. La Turchia è davvero un paradiso, per chi voglia sottoporsi a un trapianto, tanto che si può arrivare a spendere quasi sei volte meno di quello che si metterebbe in preventivo di spendere in Italia. Come mai?

Prima di tutto perché la Turchia non fa parte della zona-Euro: la Lira Turca ha un valore molto inferiore, il che permette di avere prezzi più bassi. Inoltre la differenza salariale rispetto ad altre parti d’Europa è notevole. Tutto questo ha generato un’offerta al pubblico molto alta, e questo aumento della concorrenza si traduce, come è ovvio, in spese minori per il paziente. Pensateci: la possibilità di sottoporsi all’intervento definitivo per risolvere un annoso problema, effettuato da una equipe di professionisti qualificatissimi, due pernottamenti in un hotel a cinque stelle in una delle città più belle d’Europa affiancati da autisti e traduttori, controllo medico post-operatorio, il tutto a prezzi davvero stracciati (l’unica voce che rimane esclusa dal preventivo è il volo).

La perdita di capelli non è più un problema per il corpo, lo spirito e il portafogli: la soluzione giusta si trova in Turchia, e vi permetterà in soli tre giorni di sfoggiare una criniera folta come quella di un leone, per tornare ad affrontare la vita con il sorriso sul volto.