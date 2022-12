Trasferirsi a Roma per lavoro: i vantaggi della città eterna

Cosmopolita, romantica, caotica, piena di risorse e di opportunità di svago e lavoro: stiamo parlando della città eterna, Roma, che offre un’ampia gamma di possibilità per chi desidera viverla al 100%. Se hai necessità di trasferirti nella capitale per un’occasione di lavoro e vuoi sapere come affittare una stanza a Roma, puoi consultare siti specifici oppure forum dedicati e spazi sui social network dove spesso si trovano coinquilini che cercano uomini e donne per occupare le stanze della propria abitazione. Seppur difficile da gestire per il suo traffico e per la moltitudine di criticità che una città così grande porta con sé, Roma rappresenta sicuramente un’esperienza imperdibile di vita di cui fare tesoro. Vediamo insieme tutti i vantaggi legati alla vita nella città eterna e del perché te ne innamorerai perdonandole anche i suoi difetti!

Mare e montagna a pochi passi

La città offre innumerevoli esperienze (ne parleremo), ma volendo guardare un po’ più in là dei suoi confini, uno dei suoi punti di forza è sicuramente la vicinanza del mare e della montagna. Pensa ad esempio al lido di Ostia, al mare di Anzio, a quello di Fregene e Fiumicino, ma anche dei bellissimi borghi dei Castelli Romani come Frascati, Castel Gandolfo e Grottaferrata: ci sono mille modi per viaggiare a pochi minuti dal centro fra parchi archeologici e natura incontaminata.

Nonostante tutto, tanto verde

Magari il verde, i prati e gli alberi non sono la prima cosa che vengono in mente a chi non è un abitante di Roma. Eppure la città è disseminata di parchi stupendi, alcuni davvero imponenti e maestosi – ma soprattutto gratuiti – dove poter andare a trascorrere un pomeriggio o una domenica di sole. I parchi cittadini sono perfetti per fare jogging o per riunirsi con amici e fare un picnic e sport all’aperto. Puoi recarti al Colle dei Gianicolo per ammirare Roma dall’alto, oppure al laghetto dell’Eur per goderti una particolarissima passeggiata giapponese fra i fiori di ciliegio. Stupenda anche Villa Borghese, la cui fama la precede, e Villa Doria Pamphili con ettari ed ettari di verde che si estende a vista d’occhio.

La cucina

Forse è un po’ un cliché, ma a Roma lo si concede: il cibo della capitale è davvero squisito. Tantissime sono le trattorie e le osterie storiche che si trovano al centro storico e nei vicoletti di Trastevere e limitrofi, alcuni ancora molto autentiche e poco turistiche. Perfette per concedersi qualche sgarro come carbonara, gricia, amatriciana, cacio e pepe, abbacchio, saltimbocca alla romana e non solo. Anche le pizzerie propongono i famosi “supplì al telefono” poco conosciuti fuori dalla città eterna, una sorta di arancino più piccolo con riso e ragù di carne con un morbido cuore di mozzarella super filante.

Svago multiculturale

A Roma puoi fare tutto. Davvero. Da un corso di teatro a uno di tango argentino, da un corso di cucina vegana a una lezione di cinese mandarino. Puoi frequentare cinema, teatri, mostre, musei, chiese, templi e davvero tutto ciò che ti viene in mente. La città è grande, e moltissimi sono i suoi abitanti: le possibilità di apprendimento e di divertimento sono realmente infinite.

Tantissimi poli universitari

La Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e poi le tante università private e multilingua che si trovano sul suolo cittadino: Roma è una città a misura di studente anche per la facilità di spostamento con i mezzi pubblici, il car sharing e non solo. Trovare poi una casa in affitto o una camera vicino ai luoghi caldi dello studio è più semplice di quel che si pensi. A volte basta adattarsi un pochino o cercare un po’ più a fondo.