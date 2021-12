Gli italiani alle imprese chiedono trasparenza e sostenibilità sociale

Gli italiani prestano sempre più attenzione alla trasparenza e sostenibilità sociale delle aziende. È quanto emerge da un un recente sondaggio, secondo cui la gran parte degli italiani ritiene molto importante l’impatto ambientale(74%) e sociale (66%) delle imprese a cui chiedono maggiori sforzi per favorire la sostenibilità sociale ovvero l’eliminazione della povertà e la realizzazione di condizioni di dignità di base per la vita di ogni uomo.

Non solo. L’85% degli italiani intervistati chiede alle aziende maggiore trasparenza.

Tra le aziende più virtuose c’è Poste Italiane, difatti per il proprio impegno sulle strategie di trasparenza e sostenibilità sociale, il gruppo ha ricevuto prestigiose attestazioni:

Il premio speciale dell’Oscar di Bilancio 2021 assegnato dalla Ferpi a Poste Italiane che premia le aziende più efficaci e trasparenti nell’integrare la comunicazione sul business con la rendicontazione dei risultati in tema di politiche ambientali, sociali e di governo d’impresa (Esg)

L' inclusione nella graduatoria internazionale negli indici di sostenibilità Dow Jones che riflette l'impegno di Poste nel percorso di sostenibilità che integra le tematiche ESG all'interno delle strategia di business

La leadership nella classifica delle aziende impegnate nella lotta al cambiamento climatico dell'organizzazione internazionale Carbon Disclosure Project.

L'ottenimento delle certificazioni internazionali per tutti i consulenti finanziari e le procedure d'acquisto

L'ottenimento della terza posizione nella classifica "Webranking 2021-2022" di Comprend per la trasparenza societaria sul web

L’impegno per la trasparenza e la sostenibilità sociale è una direzione che tutte le aziende italiane sono destinate a seguire, prendendo come riferimento esempi virtuosi come quello di Poste Italiane, per rispondere a quanto chiedono i cittadini.