Trovare un lavoro velocemente: ecco qualche consiglio

Trovare lavoro non è semplice. Molte aziende stanno cercando personale ma è necessario saper cercare l’impiego adatto. Chi si sa “vendere” e mostrare il proprio valore ha sicuramente più possibilità di inserirsi in maniera proficua nel mercato del lavoro.

Diversi strumenti per cercare lavoro

La prima cosa da fare, per trovare un impiego, è capire dove cercarlo. Al giorno d’oggi, è facile trovare annunci di lavoro online sui siti specializzati, sui social network, sui portali degli atenei universitari, oppure direttamente sulle pagine web delle aziende, tuttavia, è bene ricordare che, a seconda del tipo di lavoro ricercato, è necessario utilizzare uno strumento diverso. Le piccole attività di paese, che cercano, ad esempio, commessi o camerieri, in genere preferiscono i social; nei gruppi di zona, infatti, le persone entrano in contatto più facilmente. Invece, le aziende più grandi, utilizzano prevalentemente altri canali, dove inserire una job description accurata e poter reperire i curriculum degli interessati. Per le aziende, infatti, è fondamentale fare una prima scrematura dei candidati. Gli enti pubblici, invece, pubblicano i bandi di concorso sui loro siti web, e sulla Gazzetta Ufficiale. Quest’ultimo, costituisce lo strumento fondamentale per trovare le informazioni relative ai posti pubblici. In alternativa, si può provare a spulciare tra gli annunci delle riviste cartacee, anche se attualmente sono poco utilizzate.

L’importanza della selezione

Non sono solo i recruiters a fare una selezione: anche chi cerca lavoro deve selezionare le posizioni più affini al proprio background, prima di gettarsi a capofitto nella ricerca di un lavoro. Infatti, inviare il proprio curriculum “a tappeto”, non sempre si rivela una strategia vincente. Certo, è sempre preferibile inoltrare più candidature, ma è meglio scegliere posizioni affini tra loro o comunque tutte in linea con le proprie esperienze lavorative. Se un’offerta di lavoro non appare convincente, inoltre, è preferibile evitare di perdere tempo, concentrandosi su altro. Ciò non significa demonizzare a prescindere determinate offerte, come i part time o i tirocini: se l’offerta è descritta in maniera chiara e il lavoro da svolgere potrebbe essere importante per arricchire il curriculum e sviluppare competenze, allora è bene prenderlo in considerazione seriamente. In questo caso, però, è necessario fare anche delle considerazioni dal punto di vista economico, perché i costi per raggiungere la sede di lavoro potrebbero essere disincentivanti.

Presentarsi in maniera adeguata

Il curriculum e la lettera di presentazione sono fondamentali per presentarsi in maniera adeguata. Per questo motivo, è bene scrivere una lettera di presentazione diversificata per ogni candidatura, e personalizzare di conseguenza anche il curriculum. Il consiglio più utile è quello di mettere in luce le esperienze lavorative e le soft skills che potrebbero essere un valore aggiunto per l’azienda alla quale si presenta la candidatura, sia nel curriculum che nelle poche righe di presentazione.