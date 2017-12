Roma – Si terrà il prossimo martedì, 19 dicembre, a partire dalle ore 10:00 all’Auditorium di Palazzo Antici Mattei di Giove in Via Michelangelo Caetani 32 a Roma, il convegno targato #SocialCom: Trumpisti in rete? La comunicazione social del centro destra raccontata da protagonisti, esperti ed influencer.

Come riporta SocialCom Italia l’evento nasce dalla volontà di generare un dibattito sul tema che si impone con evidenza dopo l’elezione di Trump negli Stati Uniti e il proliferare di tante e variegate realtà della rete che nell’ultimo anno stanno dando voce a quelle istanze considerate, fino a poco tempo fa, proprie del mondo conservatore: immigrazione, sicurezza, famiglia, riduzione delle tasse. “E’ la volontà di raccontare, analizzare e dar voce a questo mondo che ci ha spinto a organizzare questo evento. Spontaneo e imprescindibile il paragone con gli Stati Uniti e con il fenomeno Trump ”, spiega il nostro Luca Ferlaino. Perché proprio Trump, è riuscito a dar voce a quella America profonda, esclusa in precedenza dallo storytelling dei media. Da qui nasce la domanda alla quale questo convegno proverà a dare risposta: una narrazione simile a quella del presidente USA potrebbe spingere il centro destra italiano verso la guida del Paese? E quale dovrebbe essere o è stata la risposta della sinistra? A confrontarsi su questi temi saranno: Gennaro Migliore (Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia) Massimiliano Fedriga (Capogruppo alla Camera della Lega Nord), Antonio Palmieri (deputato di Forza Italia, autore di saggi sul mondo della comunicazione e dei nuovi media) e Gianni Alemanno(Segretario del Movimento Nazionale per la Sovranità). A dare il loro contributo per la comprensione delle tecniche e delle strategie di comunicazione ci saranno giornalisti – Italo Bocchino (Direttore editoriale del Secolo d’Italia), Alessandro Giuli, Cesare Lanza, Franco Bechis, Gennaro Sangiuliano e Paolo Messa – esperti di comunicazione politica ed influencer – Giovanni Diamanti (fondatore di Quorum Sas), Francesco Nicodemo (autore del libro “Disinformazia” edito da Marsilio Editori), Luca Donadel (influencer), Eugenio Cipolla (influencer), Luca Sbardella, Matteo Montevecchi (influencer), Tommaso Longobardi (influencer) e Luca Ferlaino (Responsabile di SocialCom Italia). Per partecipare è necessario accreditarsi inviando una mail a [email protected] L’evento come di consueto sarà trasmesso in real time su tutti i canali social SocialComItalia.