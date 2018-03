ROMA – Ufo caduto in Antartide? Oggetto non identificato su Google Earth. I cacciatori di alieni sono convinti di aver trovato prove di vita extraterrestre tramite il software che genera immagini virtuali della Terra.

Il presunto velivolo alieno è stato individuato nella remota isola della Georgia del Sud, arcipelago situato nell’Oceano Atlantico meridionale, dove vivono solo 20 persone. Luogo del fantomatico schianto: il Monte Paget, la cima più alta di qualunque territorio sottoposto alla sovranità del Regno Unito.

Al di là dell’entusiasmo degli appassionati di Ufo, la presenza del misterioso oggetto sarebbe spiegabile in termini scientifici, fisici. Si tratterebbe solo del risultato di una valanga o di un pezzo di ghiaccio caduto, che avrebbe lasciato un segno sul territorio, quando il satellite di Google ha fotografato la zona interessata. Ne è certo il dottor Richard Waller, docente di geografia fisica alla Keele University, che esclude l’ipotesi extraterrestre. Il filmato che mostrava la strana massa è stato comunque pubblicato su YouTube lo scorso sabato, ottenendo più di 150.000 visualizzazioni.

Quanto agli avvistamenti di Ufo in Italia, le segnalazioni sono in calo nel 2017, secondo i dati del Cun, il Centro ufologico nazionale. I presunti oggetti volanti non identificati avvistati nei cieli italiani sono stati infatti 110, contro i 118 del 2016. Nel 2015 erano stati ‘solo’ 98. Dei 110 avvistamenti del 2017 il numero più alto si è registrato in Lombardia, con 21 casi. A seguire Veneto (13), Lazio (11), Toscana (10), Emilia Romagna (9), Piemonte (7), Campania, Marche, Puglia e Liguria (5 casi ciascuna), Abruzzo e Sardegna (3), Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Valle d’Aosta (2), Umbria (1). Per quattro segnalazioni, infine, non è specificata la regione (dati aggiornati a gennaio 2018).

