ROMA – Presto ci sarà un contatto tra noi umani e gli alieni: ne è convinto Marco Columbro, attore ed ex conduttore televisivo italiano, grande appassionato di ufologia.

Intervistato dal settimanale Spy, Columbro ha parlato del suo interesse per tutto ciò che è al di là del nostro pianeta. Il conduttore, 67 anni, si definisce “un libero ricercatore dello spirito da 35 anni”, che ha “avuto il privilegio di conoscere vari maestri spirituali, compreso il Dalai Lama“.

Columbro specifica di non seguire nessuna religione in particolare, ma è allo stesso tempo convinto che nell’universo noi umani non siamo soli. Questo è il motivo che lo spinge a interessarsi al mondo alieno, così come hanno fatto altre celebrities in passato, da Chester Bennington dei Linkin Park a Mick Jagger, storico frontman dei Rolling Stones.