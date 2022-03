Ultimate 800, il nuovo aspirapolvere Electrolux silenzioso, versatile e green

Ideato per soddisfare le esigenze dei consumatori, Ultimate 800 è il nuovo aspirapolvere Electrolux che garantisce una pulizia accurata e veloce degli spazi, nel massimo silenzio e con una sola ricarica. La gamma è dotata di un innovativo motore ad alta velocità che eroga una potenza aspirante 6 volte maggiore, per un risultato sempre impeccabile. Nella modalità automatica, poi, la potenza si adatta in modo automatizzato in base alla superficie da trattare, dal parquet ai tappeti.

Electrolux ha presentato sei modelli diversi di aspirapolvere Ultimate 800 che si differenziano per accessori e finiture: tutta la gamma, però, dispone di un sistema di filtraggio a 5 fasi in grado di rimuove fino al 99,99% di micropolveri dalle dimensioni pari a 0,3-10 μm. Il risultato? Ambienti della casa sempre igienizzati in maniera ottimale.

Nonostante le elevate performance che è in grado di assicurare, Ultimate 800 agisce in totale silenzio, raggiungendo una rumorosità di soli 79 db(A). In questo modo, sarà possibile pulire gli spazi domestici in ogni momento che si desidera senza correre il rischio di disturbare i familiari o i vicini. Persino di notte, nessuno si accorgerà di nulla!

Per quanto riguarda la durata della batteria sostituibile, il nuovo aspirapolvere marchiato Electrolux garantisce una profonda aspirazione per 35 minuti, senza alcuna interruzione. Utilizzare l’aspirapolvere Electrolux Ultimate 800 è estremamente semplice, intuitivo e per nulla faticoso: l’apparecchio può essere rimosso dalla stazione di ricarica senza essere sollevato, grazie al comodo sistema roll-in roll-out che lo aiuta a scivolare meglio sulle superfici.

Il tubo telescopico è perfetto per raggiungere ogni angolo e altezza della casa e la nuova spazzola motorizzata autopulente, di cui è dotato l’ultimo modello Electrolux, consente la pulizia completa in maniera igienica ed efficace del rullo spazzola. Ultimate 800 è ottimo anche per spolverare mensole, tavoli o degli interni dell’auto: in questo senso, sarà necessario staccare l’unità portatile dell’aspirapolvere dalla stazione di ricarica, semplicemente toccando l’apposito pulsante.

Questi i modelli che completano la gamma: