Umberto Cesari Vini: degustazioni ed emozioni a Bologna

Umberto Cesari Vini: una storia che inizia nel 1964, fra le bellissime colline di Castel San Pietro – esattamente al confine fra l’Emilia e la Romagna. Una storia di passione e profonda dedizione verso le uve del territorio, che nel tempo sono state affiancate a varietà internazionali. L’azienda basa il proprio operato su tre valori fondamentali:

• Heritage, tenendo sempre presente le origini e l’esperienza acquisita nel corso degli anni;

• Innovazione, perché lo sguardo deve sempre essere rivolto al futuro;

• Sostenibilità, mettendo al primo posto il benessere del territorio.

Umberto Cesari Vini: qualità e rispetto dell’uomo e della natura

La qualità dei vini è strettamente legata al profondo rispetto con cui si approccia al territorio e a chi lo vive. Proprio rispetto è una parola chiave, che trasmette la cura genuina con cui la Umberto Cesari Vini opera sul territorio: già dalla fine degli anni 80 sono state adottate pratiche agricole volte a preservare terreni e vigneti. L’azienda è la prima in Emilia Romagna ad aver ricevuto la certificazione SQNPI “Sistema integrato di qualità della produzione nazionale” per la produzione di uve e vini; un valore aggiunto a garanzia della tracciabilità e della sicurezza dei prodotti.

La Umberto Cesari Vini ha visto crescere le proprie vigne giorno dopo giorno, anno dopo anno, sempre con la profonda consapevolezza che il territorio fosse la sua risorsa più preziosa – da proteggere, salvaguardare e consegnare ai posteri. La filosofia aziendale infatti, è proprio questa: le uve di domani devono essere più buone di quelle di oggi.

Vini ed emozioni

Il vino è un’emozione da vivere. È per questo che la Umberto Cesari vini organizza regolarmente esperienze presso la propria sede , che portano chi vi partecipa a ripensare il territorio e a vederlo come strettamente connesso al mondo del vino. Un mondo vivo, palpitante, in continua evoluzione. Le proposte sono diverse, pensate per coinvolgere sensibilità ed interessi differenti.

Wine tour , esperienze indimenticabili che danno l’occasione di conoscere da vicino la realtà della Umberto Cesari Vini e i suoi prodotti.

Deg ustazione di vin i sulle colline di Bologna, in compagnia di un sommelier della Umberto Cesari Vini, che guiderà i partecipanti negli spazi più suggestivi dell’azienda. Le proposte comprendono passeggiate, aperitivi al tramonto, picnic in vigna.