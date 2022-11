Un curriculum perfetto, ecco dieci consigli per scriverlo: i giovani sognano un lavoro flessibile e legato al web.

Quale lavoro sognano oggi i giovani? Un lavoro che garantisca loro tre cose peraltro non negoziabili: retribuzione adeguata, possibilità di crescita personale e orari flessibili. Tre caratteristiche che i giovani europei considerano fondamentali.

E ci sarebbe anche un quarto desiderio a completare il sogno. Eccolo: che l’offerta di lavoro la facesse una azienda legata alle nuove tendenze del mondo del web.

È quanto è emerso da uno studio condotto , con il consueto scrupolo, da “Astra Ricerche”, l’istituto che il sociologo Enrico Finzi, già direttore della Fondazione Agnelli, ha fondato a Milano nel 1983 con lo scopo (riuscito) di studiare l’evoluzione della società italiana e dei modelli di consumo e comunicazione.

Dal 2016 l’istituto è diretto dal figlio Cosimo al quale va attribuita questa ricerca europea; una ricerca che ha coinvolto i giovani di cinque Paesi: Italia,Spagna, Portogallo, Slovenia, Croazia. Ben 2.100 i giovani intervistati di età compresa tra i 15 e 19 anni. Ne è uscito un quadro per certi versi sorprendente.

NUOVI LAVORI ONLINE

I giovani oggi prediligono le professioni digitali come grafico, designer, web designer. Ed è il 64%. Professioni seguite da You Tuber, Tiktoker, Web influencrer (61%). Al terzo posto (58%) le professioni tecniche come l’informatico e lo sviluppatore di siti e app. Seguono a sorpresa il docente (53% del campione totale), il Data analyst (52%), l’ingegnere (49%). Nella classifica trovano spazio, in buona evidenza, due altre professioni: l’esperto di ambiente ed ecologia (48%) e il tecnico meccanico, elettronico, commerciale (45%).

CONSIGLI UTILI PER UN CURRICULUM

È necessario farsi conoscere e consegnare un curriculum vitae convincente. Chiaro. Ecco come :

1. Scrivere l’indispensabile, valorizzare le caratteristiche più rilevanti. Niente sbrodolate, finiscono nel cestino. E soprattutto non mentire mai. È reato.

2. Indicare un indirizzo di posta elettronica professionale, telefono.

3. Tutti i dati personali con una foto (sobria).

4. Inserire esperienze professionali rilevanti spiegando le mansioni.

5. Precisare i vari percorsi di studio (con le date di inizio e fine).

6. Inserire la disponibilità a trasferte o trasferimenti.

7. Il grado di conoscenza delle lingue.

8. Altre competenze, honbies, ecc.

9. Meglio accompagnare il CV con una lettera di presentazione scritta a mano.

10. Il CV perfetto è personalizzato sulle esigenze della azienda a cui viene inviato.

COME AFFRONTARE IL COLLOQUIO DI SELEZIONE

Con dignità, forza, vigore. Rispondere con fiducia e onestà. E presentarsi in linea con la posizione e lo stile della azienda per cui ci si propone. In ogni caso meglio propendere per l’eleganza. Perché la trascuratezza nel vestire, come diceva Balzac, è “un suicidio morale”.