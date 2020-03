La Università telematica internazionale Uninettuno mette online le proprie videolezioni

ROMA – L’Università Telematica Internazionale Uninettuno risponde all’emergenza coronavuirus lanciando il progetto IostudioacasaconUninettuno sul web e sui suoi canali social Twitter, Facebook, Instagram e Linkedin, e aprendo la propria piattaforma ed il suo modello e-learning ai cittadini, agli studenti, alle Scuole e alle Università che potranno usufruire, gratuitamente, di tecnologie e contenuti formativi d’eccellenza, in grado di rispondere alle nuove emergenze che la Scuola e l’Educazione superiore stanno affrontando.

L’università condivide così il proprio bagaglio di videolezioni, contenuti accademici estratti dall’archivio digitale di Uninettuno, un patrimonio italiano con oltre 50.000 ore di contenuti video, 8.000.000 documenti digitali, accessibili online on demand, senza limiti di spazio e di tempo.

In particolare, accedendo al sito studio.uninettuno.it, inserito nel portale di Uninettuno, www.uninettunouniversity.net, a compiuta registrazione, gli studenti, i docenti e tutti i cittadini avranno accesso ad una selezione di videolezioni accademiche realizzate dai docenti di Uninettuno, scelti tra i migliori delle Università tradizionali del mondo e suddivise per Facoltà (Beni Culturali; Scienze della Comunicazione; Economia; Giurisprudenza; Psicologia), con focus sulle sfide dell’innovazione tecnologica e della società globalizzata.

I bambini delle scuole elementari e gli stranieri potranno usufruire delle videolezioni multimediali ed ipertestuali per imparare a leggere e a scrivere l’Italiano con facilità, tra le quali “Imparo la Lingua Italiana – Il tesoro delle lettere”, ideato da Maria Amata Garito e sviluppato in collaborazione con il Ministero dell’Interno; gli studenti dei licei e degli istituti superiori umanistici e i loro docenti potranno preparare l’esame di maturità, usufruendo di videolezioni di preparazione all’esame con materie specifiche e in particolare, quelle di Italiano, Matematica, Latino e Greco, oltre alle videolezioni di orientamento agli studi. (Fonte: Comin and Partners)