ROMA – Essere un imprenditore di successo è il sogno di tutte le persone che lavorano in proprio, investendo sulle capacità personali. Avere un progetto chiaro è il punto di partenza per un’attività imprenditoriale.

L’idea di base dev’essere visionaria, al fine di sbaragliare immediatamente la concorrenza. Il tutto va poi accompagnato da un’attenta pianificazione delle azioni da compiere.

Gestione e controllo delle attività.

Nel mondo del lavoro attuale essere competitivi significa conoscere perfettamente il prodotto o servizio che si vuole proporre e inserirlo in un piano strategico oculato ed efficace.

Un software per il controllo di gestione rappresenta uno strumento strategico importante per l’attività imprenditoriale. Ci sono programmi tecnologicamente avanzati che consentono di eseguire in maniera rapida e precisa calcoli sugli investimenti e valutazioni sui costi e sul valore dei prodotti e/o servizi promossi.

La possibilità inoltre di realizzare report calibrati sulle KPI è fondamentale per elaborare piani di sviluppo basati sul riscontro reale tra gli aspetti che funzionano perfettamente e le azioni da migliorare.

Formazione continua.

Uno dei valori aggiunti per un imprenditore di successo è la formazione continua. In un mercato in continua evoluzione, restare aggiornati è un modo per non rimanere indietro e soprattutto per cogliere le opportunità di crescita.

Essere sempre informato sulle ultime tendenze del proprio settore e sulle novità che lo riguardano, consente a ogni professionista di poter spendere immediatamente le proprie competenze o calibrarle in base agli avanzamenti o ai cambiamenti in arrivo nel settore in cui opera.

Oltre al proprio ambito di lavoro, è consigliabile anche aggiornarsi sugli andamenti dei mercati e sui movimenti dell’economia. Si potrebbero infatti aprire delle strade anche in comparti non considerati e che invece porterebbero a soddisfazioni personali e potrebbero mettere in luce abilità ancora inespresse.

La curiosità verso l’innovazione e le nuove scoperte non deve mai mancare perché viviamo in una società che muta in fretta ed essere eclettici ripaga.

Non avere paura di sbagliare.

Molto spesso si ritiene più valoroso un imprenditore che non sbaglia mai. Si cresce e si migliora in realtà grazie all’errore. Se si sbaglia, si ha l’occasione di capire cosa manca e, attraverso la risoluzione del problema, si acquisisce il know how che serve poi a riconoscere un altro eventuale ostacolo e ad affrontarlo con maggiore elasticità.

L’imprevisto fa parte del gioco e prepararsi a combatterlo è una delle prerogative che renderanno un imprenditore affidabile.

Come per tutti gli aspetti della gestione della propria impresa, anche l’errore va catalogato e archiviato, perché deve far parte della storia della propria attività.

Essere sicuri di sé.

In molti casi si scambia la sicurezza per presunzione. In realtà, essere decisi e proseguire nel raggiungimento dei propri obiettivi, è una dote che rende l’imprenditore un punto di riferimento.

Quando si affronta una nuova sfida e quando ci si pone degli obiettivi ambiziosi, non bisogna mai avere paura e mostrarsi vulnerabili. È necessario studiare bene il piano d’azione e arrivare pronti al momento di attivarlo. Se invece ci si mostra deboli e con qualche perplessità si rischia di essere sopraffatti dalla concorrenza, che nel mondo contemporaneo è spietata.