ROMA – Il 6,2% degli italiani si dichiara vegetariano e lo 0,9% vegano, e tra questi troviamo chi segue regimi alimentari ancora più stringenti: quella crudista (32%) o fruttariana (23,1%) fino alla paleo-dieta (12,8%). Lo segnala il Rapporto Italia 2018 dell’Eurispes, secondo il quale negli ultimi 5 anni, il totale di chi ha optato per tali regimi alimentari si è mantenuto abbastanza costante con valori compresi fra il 7 e l’8%. Si segue questo tipo di dieta perché convinti degli effetti positivi in termini di salute (38,5%) oppure per amore e rispetto nei confronti degli animali (20,5%).

Negli ultimi cinque anni il numero dei vegetariani ha avuto un andamento altalenante: erano il 6,5% nel 2014; il 5,7% nel 2015; il 7% nel 2016 ed il 4,6% nel 2017. Se nel corso dell’ultimo anno si è assistito ad un incremento di coloro che hanno optato per una scelta vegetariana, a questo ha corrisposto un calo di quanti si dichiarano vegani: dal 3% del 2017 allo 0,9% nel 2018, ritornando su valori più vicini a quelli degli anni passati (0,6% nel 2014; 0,2% nel 2015 ed 1% nel 2016). (Beatrice Montini, Corriere della Sera)

Eurispes ha anche effettuato una ricerca sul Tripadvisor dalla quale emerge che su un totale di 225.490 ristoranti recensiti in Italia, il 23,4% propone menù vegetariani ed il 17,2% menù vegani. Una percentuale maggiore, quindi, rispetto a chi tiene abitualmente un regime alimentare alternativo. Gli italiani si confermano amici degli animali, anche se negli ultimi anni il dato è leggermente in calo, segno che anche avere un cane è un piccolo lusso. Circa 3 italiani su 10 accolgono un animale domestico in casa (32,4%). Si tratta nella maggior parte dei casi di cani (63,3%) e gatti (38,7%).