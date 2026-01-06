Incastonato nella selvaggia regione della Patagonia, al confine tra Argentina e Cile, c’é un monte che continua ad affascinare viaggiatori.

Questa montagna leggendaria, alta 3.405 metri, è un simbolo naturale e culturale di profonda rilevanza, rappresentando un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera immergersi nelle meraviglie delle Ande meridionali.

Il Monte Fitz Roy si erge tra il Parco Nazionale Los Glaciares in Argentina e il Parco Nazionale Bernardo O’Higgins in Cile, entrambi riconosciuti per la loro eccezionale biodiversità e paesaggi mozzafiato. La montagna domina il massiccio omonimo, affacciandosi sul vasto Campo de Hielo Sur, uno dei più grandi ghiacciai al mondo, e sulle pampas argentine, spoglie e battute dal vento. La sua sommità, spesso avvolta da nuvole, gli ha valso il nome originario in lingua aoniken “Chaltén”, che significa “montagna che fuma”, un chiaro riferimento alle condizioni meteorologiche che rendono la vetta quasi sempre avvolta da un alone di mistero.

Questo luogo non è solo un gioiello geologico, ma ha un forte valore spirituale per gli indigeni Aonikenk o Tehuelche. Secondo la loro mitologia, la montagna era sacra, custode di leggende come quella del semidio Elal, che avrebbe insegnato agli uomini l’arte della sopravvivenza dopo essere stato portato sulla cima da un cigno. Ancora oggi il Cerro Chaltén rappresenta un portale tra il mondo terreno e quello degli spiriti, elemento centrale di numerosi rituali e pratiche culturali.

El Chaltén: la porta d’accesso alla montagna

Il piccolo villaggio di El Chaltén, situato all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares, è la base privilegiata per avventurarsi verso il Fitz Roy. Fondato nel 1985 e considerato la “Capitale Nazionale degli Scalatori”, El Chaltén si trova a circa 220 km da El Calafate ed è facilmente raggiungibile tramite la Ruta 40 e la Strada Provinciale 23. Il borgo, con i suoi meno di mille abitanti, si è trasformato in un punto di riferimento per alpinisti e appassionati di trekking provenienti da tutto il mondo, offrendo strutture di accoglienza, negozi specializzati e servizi per i turisti più esigenti.

El Chaltén è anche un luogo di relax e immersone nella natura, con campeggi gratuiti e a pagamento, e sentieri per ogni livello di esperienza. Tra i percorsi più amati spiccano quelli che conducono a Laguna de los Tres e Laguna Torre, da cui si possono ammirare panorami spettacolari sulla vetta e sulle cime circostanti. Per chi è alle prime armi, i sentieri verso i Miradores Los Condores e Las Aguilas o la passeggiata al Chorrillo del Salto offrono esperienze accessibili ma altrettanto suggestive.

Nonostante la sua altezza relativamente contenuta rispetto ad altre cime andine, il Monte Fitz Roy è noto per la sua difficoltà alpinistica. Le sue pareti di granito compatto, l’instabilità meteorologica e venti spesso impetuosi rendono ogni tentativo di scalata una vera prova di resistenza e preparazione tecnica. La prima ascensione avvenne nel 1952 ad opera degli alpinisti francesi Lionel Terray e Guido Magnone, un’impresa che ha segnato una tappa fondamentale nella storia dell’alpinismo sudamericano.

Negli ultimi anni, scalatori di fama internazionale come Tommy Caldwell e Alex Honnold hanno ulteriormente scritto la storia del Fitz Roy con traversate eccezionali dell’intera catena montuosa, ricevendo riconoscimenti prestigiosi come il Piolet d’Or. Questi successi non hanno solo esaltato il valore sportivo della montagna, ma anche aumentato la consapevolezza sulla necessità di preservare questo ambiente unico, oggi sempre più meta di un turismo attento alla sostenibilità.

Consigli per l’escursionista moderno

Chi si avventura nella zona deve prepararsi ad affrontare condizioni climatiche estremamente variabili: in una singola giornata si può passare dal sole splendente a improvvisi rovesci di neve, accompagnati da raffiche di vento che possono complicare anche i tratti più semplici del percorso. Il periodo migliore per visitare la regione va da ottobre ad aprile, con la stagione estiva australe (dicembre-febbraio) che garantisce giornate più lunghe e temperature miti, mentre i mesi di marzo e aprile offrono suggestioni cromatiche di grande impatto grazie ai colori autunnali.

È essenziale munirsi di abbigliamento tecnico a strati, scarponi da trekking robusti, impermeabili, guanti e protezioni solari. L’acqua potabile è disponibile lungo i sentieri, ma la pianificazione e la prudenza rimangono elementi fondamentali per un’esperienza sicura e gratificante.