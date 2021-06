Svolta di Victoria’s Secret: gli angeli statuari vanno in pensione, arrivano sette donne famose per i risultati ottenuti in vari settori e non per le loro curve.

Il colosso americano della lingerie lancia una svolta nel tentativo di riconquistare il pubblico femminile, da anni in calo e in cerca di nuove alternative, con il nuovo motto di proporre quello che “vogliono le donne”.

Victoria’s Secret e le nuove testimonial

“Dobbiamo smetterla di essere quello che vogliono gli uomini”, afferma Martin Waters, l’amministratore delegato di Victoria Secret, lasciando intravedere una ‘ridefinizione’ del sexy.

Al posto delle modelle angelo arrivano Megan Rapinoe, 35 anni, campionesse di calcio e attivista della parità di genere e Lgtb. E poi Eileen Gu, 17 anni, sciatrice freestyle cinese-americana; Paloma Elsesser, modella di 29 anni che è stata una delle poche taglie 50 sulla copertina di Vogue; e Priyanka Chopra Jonas, 38 anni, attrice indiana e investitrice nel settore tecnologico.

Victoria’s Secret, lingerie sexy ma con angeli di spessore

Fondata nel 1977 con l’idea che gli uomini si dovessero sentire a proprio agio quando volevano regalare della lingerie per le proprie compagne, questa casa di moda ha sempre avuto un occhio di riguardo per ciò che piace agli uomini, più che alle donne.

Le cose iniziarono a cambiare nel 1982, con l’acquisto dell’azienda da parte del miliardario Leslie Wexner, che impresse una modernizzazione.

Ma la fama arrivò negli anni Novanta, quando Victoria’s Secret iniziò a pubblicizzare i propri prodotti con testimonial celebri e con uno show apposito, il Victoria’s Secret Fashion Show, in cui hanno sfilato modelle come Heidi Klum, Tyra Banks, Gigi Hadid, Irina Shayk.

La svolta di Victoria’s Secret dopo il #Metoo

Con il movimento #Metoo la azienda ha conosciuto una crisi di credibilità e apprezzamento, additata come una delle aziende che contribuivano a diffondere gli stereotipi di genere.

Ma adesso, ha annunciato il direttore creativo Raúl Martinez “sta cambiando tutto quello che circonda il brand” di Victoria’s Secret.