ROMA – Alcune videocassette, o VHS, originali hanno raggiunto il valore di mercato di addirittura 10mila euro. Di quali videocassette stiamo parlando? Di quelle che riproducono i vecchi capolavori della Disney, oggi tornati di gran moda grazie anche al supporto di Pixar.

Tony Pericone, un imprenditore il cui giro d’affari ruota attorno al mercato del collezionismo, ha spiegato che: “Ci sono molte voci a riguardo ma la realtà dei fatti è che i prezzi sono questi, anche se gli acquirenti latitano”. Tony non è convinto che questi articoli valgano il prezzo di vendita indicato, o quantomeno non ancora, eppure dall’inizio del 2017 sono già stati vendute 11 videocassette della Disney su eBay a circa 400-500 euro l’una.

Per trovare la videocassetta da 10mila euro dovrete avere in casa qualcosa di veramente raro ed in ottimo stato di conservazione, ma anche le altre non vengono valutate affatto poco. Gli esperti ritengono che il miglior modo per valutare il valore di una videocassetta è controllare che non esistano versioni in dvd o blue-ray di quel film e che non sia più possibile noleggiarlo.

È il caso della versione originale di Star Wars, che è stata acquistata sul sito online eBay per più di 100 euro. E, ancora, Frankenstein’s Castle of Freaks che vale 1.300 euro, Don’t Open the Window 790 euro, The Beast in Heat che vale 1mila euro e buona parte dei cult horror anni ’80 dal valore di 2mila euro.

I cartoni animati cult non sfuggono a questa logica: c’è chi sborserebbe una vera e propria fortuna per avere le puntate di Heidi, Ken il Guerriero, Candy Candy e Lady Oscar.