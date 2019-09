Novità nel mondo del vino: Coravin lancia il suo nuovo Model One Black

ROMA – Coravin, società con sede negli Stati Uniti fondata nel 2011, ha già fatto parlare molto di sé in tutto il mondo, rivoluzionando il panorama della degustazione di vino. I suoi device sono dotati di un sistema brevettato ed estremamente innovativo che permette la mescita del vino senza che la bottiglia venga stappata, con la conseguenza di poter conservare e preservare tutte le caratteristiche originali del vino per i futuri assaggi.

I dispositivi Coravin sono dotati di un sottile ago che, mediante la perforazione del tappo in sughero, riversa del gas inerte (Argon) all’interno della bottiglia. La pressione esercitata dal gas fa fuoriuscire il vino dal beccuccio del dispositivo, consentendo al vino residuo di non essere alterato dal contatto con l’aria finché la bottiglia resta sigillata.

La linea di prodotti di Coravin si arricchirà di un nuovo elemento a partire da settembre 2019, data in cui verrà lanciato sul mercato il Model One Black. Il nuovo dispositivo ricalca l’;ergonomico Model One – di colore bianco e blue elettrico – da cui si differenzia per l’innovativa ed elegante livrea in Nero satinato e Grigio Peltro. Il One Black avrà un prezzo al pubblico di 199 € e sarà disponibile online a partire dal 1° settembre, invece nel circuito retail sarà rilasciato già dalla fine di agosto.

Coravin ha il suo headquarter europeo ad Amsterdam e si avvale di una forte rete di distributori per ogni paese del Vecchio Continente. In Italia i distributori esclusivi sono Ceretto e Kunzi che si rivolgono rispettivamente al settore professionale Ho.Re.Ca. composto da wine bar, enoteche, ristoranti e aziende viniviticole ed al settore Retail composto principalmente da rivenditori indipendenti nel mondo dell’houseware e della regalistica d’eccellenza.

Il Model One Black rappresenta l’ultima novità firmata Coravin che ha già proposto sul mercato un’ampissima varietà di modelli e colori. Fino a questo momento infatti l’unico modello acquistabile in colorazione nera era il Model Two, seguito dal Model Two Elité disponibile in 6 colorazioni diverse più alcune versioni limited edition.

Il fratello maggiore della famiglia Coravin è invece il Model Eleven, che sostituisce il funzionamento meccanico con uno automatico completamente digitalizzato, offrendo due varietà di mescita, “calice” e “degustazione”. Vero gioiello della gamma, il Model Eleven può inoltre essere gestito da remoto tramite l’App ufficiale CoravinMoments (al momento disponibile su Apple Store). L’App fornisce un controllo approfondito dei consumi delle capsule di gas, della batteria e delle statistiche di sistema oltre che offrire un servizio di vero e proprio diario di degustazione, con la possibilità ulteriore di interagire con la community di utenti.

Aspettiamoci di vedere presto altre novità e abituiamoci sempre più a vedere grandi rivoluzioni nella wine industry.