Wonder menu: la comanda virtuale per ristoranti in tempi di coronavirus

PALERMO – Si chiama Wonder menu e consente ai ristoratori di lavorare in tutta sicurezza, dal momento in cui potranno riaprire al pubblico, con un investimento pari a zero.

Quando i ristoranti riapriranno con tutte le dovute cautele, lo smartphone potrebbe sostituire il contatto con il cameriere con guanti e mascherine, limitando le occasioni di contagio e anche l’uso stesso di mascherine e guanti al tavolo.

La app Wonder menu è stata lanciata in questi giorni dalla Digitrend, società specializzata in servizi di trasformazione digitale e Adv data driven, ed è pensata per la ripartenza del settore della ristorazione con tutti i limiti imposti dalla crisi da coronavirus.

La app è raggiungibile da qualunque smartphone ed è in grado di ricevere la comanda, sottoporla alla cucina e stamparla ed avvisa il cliente sullo stato di preparazione del suo ordine fin quando ciascun piatto è pronto.

I clienti del ristorante trovano al tavolo una piccola targhetta con su indicato l’indirizzo del menù del locale

e il QR code da fotografare per raggiungere l’app.

Accedono al menù, scelgono cosa mangiare, anche chiedendo informazioni sui piatti alla cucina attraverso un messaggio, e compongono l’ordine in autonomia direttamente dal proprio smartphone.

La comanda virtuale viene recepita da un cameriere che la controlla e la passa alla cucina. Qui l’ordine viene stampato per essere preparato dai cuochi, se il ristorante non possiede un display digitale per la cucina.

Una volta che i piatti sono pronti, ai clienti arriva una notifica sullo smartphone. Il ristoratore può decidere di consegnare al tavolo attraverso i camerieri muniti di guanti e mascherina o fare in modo che i clienti possano alzarsi per andare a ritirare il loro pasto in modalità self-service e completamente contactless.

Attraverso Wonder menù il ristoratore può rimanere in contatto diretto con la propria clientela anche per attività di delivery personalizzato.

“Lavoriamo a questa applicazione dalla seconda metà del 2019 – dice Gianni Messina, project manager di Digitrend che ha ideato la soluzione – quando avevamo rilevato i bisogni di alcuni ristoratori che avevano necessità di attivare servizi di consegna diretta ai propri clienti ed un controllo di gestione accurato nel processo di preparazione e lavorazione dei piatti in cucina”.

Per accedere al servizio gratuito basta raggiungere il sito dell’app all’indirizzo https://www.wondermenu.it/