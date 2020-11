Yellowbox: sul sito di Poste Italiane una sezione dedicata all’ecommerce

Yellowbox è la nuova sezione del sito di Poste Italiane, dedicata all’ecommerce.

Poste Italiane dedica all’ecommerce Yellowbox, una nuova sezione del sito poste.it con consigli, spunti e approfondimenti per tutti gli operatori del mondo del commercio online.

A che serve Yellowbox, la sezione sull’ecommerce del sito di Poste Italiane

Dall’utilizzo di un market place o di un sito autonomo agli errori da evitare negli scambi, fino agli adempimenti fiscali. Si tratta di uno spazio sul commercio elettronico che potrebbe rivelarsi particolarmente utile alle piccole e medie imprese che intendono entrare nel business in rete.

Su YellowBox è infatti possibile approfondire tutti i temi legati all’e-commerce. “La finestra di Poste Italiane sul mondo dell’e-commerce”, recita il sito. Ecco alcuni dei temi più attuali del commercio online toccati nel sito

La Lead Generation

Nel sito si spiega che cos’è la Lead Generation, passaggio importante nella ricerca di nuovi clienti:

[…] Si tratta di un processo che richiede strategia, investimento e ottimizzazione e ha l’obiettivo di catturare l’attenzione di un utente che ha espresso interesse in qualcosa.[…]

[…] Un e-commerce non può prescinderei da un’attività di lead generation e marketing automation, che richiedono seri professionisti per risultati veri e costanti.[…]

Le recensioni online

Anche alle recensioni si dedica ovviamente ampio spazio. Esperti del settore ecommerce spiegano quanto e perché sono importanti le recensioni e come trasformare le recensioni negative in ottime opportunità di rilancio della propria immagine.

Gli aspetti legali delle vendite online

Nelle vendite online ci sono numerosi aspetti legali da valutare.

In Yellowbox si analizzano i più rilevanti e di carattere generale “fermo restando che in base alla tipologia di prodotto o servizio venduto e in base ai Paesi coinvolti, vi sono specifici aspetti legali da valutare caso per caso.”, si dice nel sito.

Esempi pratici per un business online di successo

Ancora poi suggerimenti per avviare o sviluppare un business di successo con esempi pratici quali gli errori da evitare per spedire in USA, le principali regole e i vincoli doganali quando si spedisce oltre il confine europei, in Russia o in Cina.

Parola a manager, consulenti di marketing digitale, influencer e articoli specializzati

A completare e arricchire i suggerimenti e le notizie sul mondo del business online, sul sito ci sono video-interviste a manager, consulenti di marketing digitale, influencer che parlano di trend e evoluzioni del mercato, oltre a una ricca selezione di articoli sui temi più attuali dell’e-commerce. (Fonti: Ansa, Poste.it)