Yudi Pineda, dopo 10 anni in convento diventa un’attrice a luci rosse

ROMA – Da suora a pornostar. Questa l’incredibile parabola di Yudi Pineda, 28enne colombiana che ha ormai lasciato la vita in convento per dedicarsi, a tempo pieno, al porno. Ma Yudi giura di andare ancora in Chiesa almeno tre volte a settimana.

La pornostar ha raccontato ai giornali colombiani che la sua vocazione ha iniziato a vacillare quando si è perdutamente innamorata di un insegnante di religione. È a quel punto che Yudi ha capito che il suo futuro non sarebbe stato quello di monaca.

Dopo un primo lavoro con la Nestlè, Yudi è stata notata dal reclutatore Juan Bustos, che l’ha trovata perfetta per il suo portale di webcam per adulti. E adesso la 28enne è ormai una star nel mondo del porno.

“All’inizio mi sentivo a disagio nel farlo – ammette – ma ora sto bene. Mi sento bene anche quando vado in chiesa. Non manco mai alle preghiere del venerdì, alle riunioni del sabato o alla messa domenicale”.