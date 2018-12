BERGAMO – Finale surreale allo Stadio degli Atleti Azzurri di Bergamo. La Lazio crede di aver segnato la rete del pareggio al 93′, gol celebrato in maniera esagerata da Francesco Acerbi che si è tolto la maglietta e ha fatto il gesto delle orecchie ai tifosi. Peccato per lui che era in posizione di fuorigioco, era davanti rispetto a Masiello che era l’ultimo difensore dell’Atalanta in gioco, e il VAR non lo ha perdonato.

L’arbitro Orsato di Schio, prima di annullare la rete del difensore della Lazio, ha parlato con l’arbitro addetto al var per oltre due minuti. I tifosi dell’Atalanta hanno atteso la decisione dell’arbitro con il fiato sospeso e dopo l’ufficializzazione del gol annullato sono scoppiati di gioia. E’ un successo chiave per l’Atalanta che, contro ogni pronostico, è in corso per la qualificazione alla prossima Champions League.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

VIDEO – Il gol di Acerbi annullato per fuorigioco