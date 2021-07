Adani lascia Sky Sport, l’annuncio in diretta durante Inghilterra-Danimarca: va a Dazn?

Lele Adani dopo tanti anni lascerà Sky Sport. Lo ha annunciato lo stesso opinionista verso la fine di Inghilterra-Danimarca parlando in diretta con il telecronista Riccardo Trevisani. I due insieme ne hanno fatte molte di telecronache tra Serie A e Champions League.

Le parole di Lele Adani in diretta su Sky Sport

A pochi minuti dal termine dei tempi supplementari, Adani ha detto al telecronista Trevisani come sia stato “bello, Riccardo, commentare con te il mio ultimo grande evento a Sky Sport“. Non è chiaro dove andrà Adani, anche se quasi certamente ci sarà una serie di cambi di “casacca” tra i vari commentatori visto che ora Dazn ora ha tutte le partite della Serie A e che Amazon farà il proprio ingresso nel calcio.

Adani personaggio con Sky

Nel bene e nel male Adani è diventato un personaggio che a molti piace e ad altri no. Il suo modo di commentare le partite così appassionatamente a molti sta bene, mentre altri vorrebbero un commento più tecnico e meno accalorato. Tanto che recentemente si è pensato che Roberto Baggio avesse parlato proprio di Adani. “Non vado in tv, ex calciatori fanno i professori ma non sapevano fare tre palleggi con le mani”. Secondo il popolo dei social, si riferiva a Lele Adani. Infatti Adani è stato un difensore centrale che non brillava certamente per la tecnica individuale. Insomma, non aveva numeri da trequartista ma in televisione si professa come un amante del calcio offensivo.