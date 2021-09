Adani processa Allegri: "Puoi giocare meno bene ma provi a vincere. Ma se perdi anche..."

Daniele Adani processa Massimiliano Allegri e accende il dibattito calcistico su Twitter sulla Juventus e sul tecnico dei bianconeri. L’ex opinionista di Sky Sport ora commentatore fisso alla Bobo Tv, il canale Twitch di Bobo Vieri, non risparmia le critiche alla Juventus e all’allenatore: “Puoi giocare meno bene, ma provi a vincere. Se però l’analisi è ‘non ci hanno tirato in porta’, non puoi essere la squadra più forte d’Italia”, dice Adani, criticando l’analisi con cui Allegri ha archiviato le prime deludenti prestazioni della Juventus.

Adani e il processo ad Allegri

“Se analizzi senza scuse ma con responsabilità, puoi imbastire un lavoro che porterà qualcosa in più del livello attuale. Che analisi è dire ‘dobbiamo avere più personalità, paghiamo gli errori’. Si fa per i tifosi: alla gente va detto come stanno le cose. La gente vede, sa e dice: ‘Finché vincevamo, va bene. Ma se perdiamo…’. E se perdiamo c’è un problema”, aggiunge Adani, che gi à in passato – quando era nella squadra di Sky Sport – ha criticato la qualità del gioco espresso dalla Juventus di Allegri.

Il precedente

Memorabile lo scontro andato in scena nella primavera 2019 proprio in diretta su Sky, quando Allegri stava per chiudere il quinquennio alla Juventus che nell’estate 2021 gli ha affidato nuovamente la panchina.