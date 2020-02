NOTTINGHAM (INGHILTERRA) – Adrian Galliani, nipote del più famoso ex ad del Milan Adriano Galliani, ha appena firmato con il Nottingham Forest, club inglese di Championship che vanta nella sua bacheca anche due Champions League. Galliani arriva al Nottingham dopo aver giocato nelle giovanili di Milan e Reading (sempre in Inghilterra). Per lui, anche una breve esperienza negli Stati Uniti (dove ha praticato anche basket e baseball).

Adrian Galliani: “A Nottingham sono solamente Adrian, in Italia mi davano del raccomandato”.

Dopo aver firmato con il prestigioso club inglese, Galliani ha raccontato le sue prime emozioni a Marco Conterio per tuttomercatoweb.com: “Sono qui da ottobre ma avendo già avuto un tesseramento, non potevo firmare. Mi hanno chiesto di restare dopo un provino, adesso inizia ufficialmente l’avventura. E’ una bella città, carina, giovane, universitaria. Il mio cognome? In Inghilterra non me lo fanno pesare. Quasi zero.

Qui sono Adrian, più che Adrian Galliani. Mister e dirigenti sanno chi è mio nonno, però la gran parte dei compagni e degli avversari no (ride, ndr). La situazione è tranquilla, mi hanno accolto bene. Sono felice.

In Italia era diverso. Ho sentito tanto la parola ‘raccomandato’, ma chi ti vuol buttare giù non va da nessuna parte. Qualche volta mi ha colpito ma poi ho capito che la cattiveria della gente non deve ferirti”.