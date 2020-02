RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Adriano non è morto nonostante quanto riportato da diversi media brasiliani. L’ex calciatore di Inter e Roma sta bene come svelato da lui stesso attraverso una foto pubblicata su Instagram: “Sono vivo e sto a casa. Non sono morto”.

Adriano ha giocato anche in Italia con Inter, Fiorentina, Parma e Roma.

Nel corso della sua carriera di calciatore professionista, Adriano ha giocato in Italia con le maglie di Inter, Fiorentina, Parma e Roma. Con la Nazionale Brasiliana, ha segnato 27 gol in 48 partite.

Soprannominato l’Imperatore, con le squadre di club ha vinto due campionati brasiliani, tre campionati carioca, una Coppa dei Campioni brasiliana, due Coppe Italia, tre Supercoppe italiane e due campionati italiani. Come scrive Wikipedia, dell’Inter, club al quale ha legato la maggior parte della sua esperienza europea, è il miglior marcatore in Champions League con 18 reti.

Con la nazionale brasiliana ha conquistato la Copa América 2004 e la FIFA Confederations Cup 2005, laureandosi capocannoniere di entrambe le competizioni.

In giovane età era riconosciuto come uno dei calciatori più promettenti al mondo, tuttavia la sua carriera è stata successivamente condizionata in maniera negativa da eccessi nella vita privata, che lo hanno condotto ad un prematuro declino professionale (fonte Wikipedia).