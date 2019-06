Adrien Rabiot in vacanza a Porto Ercole: “Juventus? Ci stiamo parlando”

ROMA – Adrien Rabiot, in questi giorni in vacanza in un resort di lusso a Porto Ercole, tra l’altro lo stesso resort dove Andrea Agnelli e Jorge Mendes siglarono l’accordo per Cristiano Ronaldo, conferma l’interesse della Juventus: “Sì, i bianconeri mi hanno cercato. Ci stiamo parlando”.

Tra 15 giorni il calciatore sarà senza contratto. E quindi sarà lui, insieme alla madre-agente, a decidere il suo futuro: “L’Italia mi piace tanto – ha raccontato – Stare in questo posto è meraviglioso, ti riposi e ti rigeneri. Mi aspetta una stagione impegnativa”. La Juventus, questo è vero, è in prima linea, ma sul calciatore ci sono anche diversi club della Premier League. E non solo. Sul francese infatti ci sarebbe anche l’interesse di due corazzate come Barcellona e Real Madrid. Una concorrenza non certo facile da superare.

“Stiamo valutando – dice lui – non possiamo dire nulla. Ancora non so. La Juve è un grande club dove ogni bravo calciatore vorrebbe andare. Il Manchester United? Vale lo stesso. Devo decidere, per adesso sono in vacanza”.

Fonte: Tuttosport.