BILBAO (SPAGNA) – Aritz Aduriz Zubeldia ha deciso di ritirarsi dal calcio a 39 anni per infortuni in serie che lo avevano colpito negli ultimi mese.

Aduriz ha giocato con diverse squadre ma è stato soprattutto una leggenda dell’Athletic Bilbao.

Con il club basco ha battuto tutti i record di gol e per questo motivo si è guadagnato anche 13 presenze con la Nazionale Spagnola segnando due gol (uno contro l’Italia).

Aduriz ha salutato il calcio giocato attraverso questo comunicato pubblicato sui social e riportato dal Corriere dello Sport.

“È arrivato il momento, molte volte ho detto che il calcio ti abbandona prima che sia tu a farlo.

Ieri i medici mi hanno raccomandato di sottopormi a un intervento chirurgico, di mettere una protesi all’anca per cercare di vivere nella maniera più normale possibile la vita di ogni giorno – ha scritto Aduriz -. Purtroppo il mio fisico ha detto basta.

Non potrò aiutare i miei compagni come avrei voluto e come meritano, ma la vita di un professionista è anche questa.

Stiamo vivendo situazioni molto piu’ gravi e dolorose, la pandemia che stiamo soffrendo ha già fatto danni irreparabili e dobbiamo tutti continuare a combatterla – continua Aduriz -.

Quindi non preoccupatevi per me, dimentichiamoci i finali sognati, ma avremo tempo per salutarci.

È arrivata l’ora dell’addio, si chiude così il mio cammino che è stato unico, indimenticabile e meraviglioso dal principio alla fine”.