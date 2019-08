Aduriz rovesciata Barcellona spogliatoio video YouTube

BILBAO – Mentre il Real Madrid ha iniziato il campionato spagnolo passeggiando sul campo del Celta Vigo (con James Rodriguez rimasto in panchina), il Barcellona è partito con una sconfitta sul campo dell’Athletic Bilbao. Ai catalani non mancano le attenuanti visto che non disponevano di Messi e hanno dovuto rinunciare anche Luis Suarez, uscito dal campo per infortunio, dopo appena 37 minuti di gioco.

A decidere il match è il solito Aduriz, attaccante basco di 38 anni che all’89’, un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Inaki Williams, trova una splendida rovesciata su cross dalla destra di Capa.

Aduriz è una bandiera dell’Athletic Bilbao visto che ha militato complessivamente quindici stagioni con la maglia del club basco per un totale di 391 presenze con 172 gol all’attivo. Se invece contiamo tutte le presenze ed i gol con le squadre di club, Aduriz è salito a 764 partite da professionista con 284 reti all’attivo. Aduriz vanta anche 13 presenze con due gol con la maglia della Nazionale Spagnola. Il bomber basco ha segnato all’Italia (amichevole) e alla Macedonia (gara di qualificazione alla Coppa del Mondo).

Il suo esordio stagionale nella Liga è stato da salvatore della patria. Il suo gol della domenica ha regalato i tre punti all’Athletic Bilbao contro un club blasonato contro il Barcellona. Il bomber basco ha segnato a 38 anni uno dei gol più belli della sua lunghissima carriera.

Al momento del rientro negli spogliatoi, avvenuto dopo i suoi compagni di squadra per rispondere alle domande a caldo dei giornalisti, è stato accolto da una autentica standing ovation. Il filmato è già virale sui social network.

Video YouTube. Aduriz ha deciso la partita tra A.Bilbao e Barcellona con una rovesciata da cineteca del calcio. I blaugrana iniziano il campionato con una sconfitta.



Video YouTube. Aduriz è stato accolto in maniera trionfale dai compagni di squadra al rientro nello spogliatoio dopo aver deciso la partita contro il Barcellona con una splendida rovesciata.