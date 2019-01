ROMA – Guai in arrivo per Wanda Nara e per tutti i calciatori che hanno come agenti dei parenti senza alcuna qualifica in tema di calciomercato. Gianni Infantino ha deciso di tornare all’antico e dal 2020 tornerà l’albo degli agenti Fifa. Albo che era stato abolito da Blatter nel 2015.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Carlo Laudisa, la Fifa obbligherà tutti i rappresentanti dei calciatori a sostenere un esame, a sottostare a precise norme e a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento. Così anche i parenti come ad esempio la moglie di Icardi.

Agenti Fifa, torna l’albo dal 2020. I punti salienti

1) Con il ritorno dell’albo Fifa tutti i rappresentanti dei calciatori dovranno sostenere un esame e sottostare alle norme per la categoria e periodicamente frequentare corsi di aggiornamento. Così anche i parenti dovranno adeguarsi a queste regole per poter avere un ruolo: per esempio anche Wanda Nara dovrà prendere il patentino per gestire Mauro Icardi…

2) In futuro i compensi per gli agenti diverranno pubblici, indicando le cifre di ogni singola operazione. Al contrario ora i club forniscono solo dei dati aggregati che non permettono di conoscere nello specifico l’entità dei rapporti con ciascun consulente.

3) Gli agenti hanno dato la disponibilità a stabilire un tetto ai loro compensi se questo criterio dovesse essere applicato anche per le altre figure professionali del calcio.

4) Se viene varato il sistema dei tetti ai compensi, anche i procuratori contribuiranno al fondo di solidarietà targato Fifa con cui i club devolvono il 5% delle somme incassate per la vendita dei calciatori alle società che li hanno allevati.

5) La Fifa istituirà una stanza di compensazione (clearing house) che registrerà tutte le operazioni e potrà così vigilare sui rapporti tra club, atleti e agenti. È il presupposto fondamentale per eventuali provvedimenti.



6)I riformatori hanno fotografato anche il fenomeno del pagamento di somme anomale ai familiari di giovani calciatori. A tal proposito si intendono operare controlli per evitare che soggetti con pochi scrupoli «acquistino» le procure in giovane età, mettendo a repentaglio la carriera dei talenti in erba, esponendoli a pressioni eccessive.