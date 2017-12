TORINO – Durante l’atteso discorso agli oltre 800 dipendenti Juve, lunedì alle Ogr di Torino, Andrea Agnelli ha chiamato sul palco gli esa-campioni (Buffon, Barzagli, Lichtsteiner, Marchisio – Chiellini non c’era per un problema personale) e ha rivolto un pensiero a quello che non c’è più, Bonucci:

“E poi con grande affetto c’è anche chi sposta gli equilibri, ma non è più qui e bisogna ricordarlo anche a Leo che ha vinto sei scudetti”.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Filippo Conticello, Al milanista saranno fischiate le orecchie.