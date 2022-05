Agustina Gandolfo chi è: dove e quando è nata, età, altezza, fidanzata Lautaro Martinez, figli

Agustina Gandolfo è la fidanzata di Lautaro Martinez.

Dove e quando è nata, età, altezza e biografia di Agustina Gandolfo

Agustina Gandolfo è nata a Mendoza, ha ventisei anni ed è una modella ed una nota fashion blogger argentina. La fidanzata di Lautaro Martinez ha quindi 26 anni ed è alta 165 cm.

Il suo profilo Instagram conta più di quarantacinquemila followers ed in esso sono spesso pubblicati scatti da urlo.

Agustina Gandolfo è compagna del Toro dal 2018. I due hanno anche una bambina: la piccola Nina.

“Nessuno sa quanto amore abbiamo per la nostra bambina e che facciamo tutto per il suo bene – scrisse all’epoca Augustina dopo qualche critica di troppo sui social. – Mi hanno detto cose orribili quando mi hanno visto allenarmi in gravidanza, però penso che bisogna sempre andare a vedere chi lo diceva. L’informazione è potere e l’ignoranza è madre di tutti i mali“.

Augustina contro i luoghi comuni

“Vorrei che si smettesse di vedere la moglie del calciatore come una mantenuta – spiegò tempo fa con i media argentini -. È un’idea orribile che circola per ignoranza e che non mi vede affatto d’accordo. Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa. Mi fa impazzire. Wag è una parola che andrebbe eliminata dal linguaggio, ha una connotazione molto negativa. Anche la compagna di un avvocato non ha per forza una laurea, quindi perché dovremmo averla noi? Sono sempre la stessa ragazza che ha iniziato a lavorare a 18 anni e lui è una persona normale, come tutti”.