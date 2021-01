Athletic Bilbao in lutto per la tragica scomparsa di Aitor Gandiaga. Il calciatore è morto ad appena 23 anni in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Le dinamiche della sua morte sono ricostruite da Sky Sport con la collaborazione di alcuni media spagnoli.

Aitor Gandiaga dell’ Athletic Bilbao è morto tragicamente durante le vacanze di Natale

Aitor Gandiaga ha perso la vita in un incidente d’auto nei pressi di Markina-Xemein, la sua città natale dove stava trascorrendo le vacanze di Natale.

Come ricorda Sky Sport, è cresciuto nel settore giovanile del club basco, ha giocato nella seconda squadra per poi essere girato in prestito al Gernika, squadra di terza divisione