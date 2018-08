Ajax-Dinamo Kiev, streaming e diretta tv: dove vederla. Orario e data

AMSTERDAM (OLANDA) – Ajax-Dinamo Kiev, partita valida come gara di andata del playoff di Champions League, verrà disputata il 22 agosto alle ore 21.00 e verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo. Potranno vederla solamente gli abbonati al pacchetto Sport/Calcio di Sky [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Le probabili formazioni

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Tagliafico, De Ligt, Blind; De Jong, Schone; Ziyech, Labyad, Tadic, Huntelaar.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Kędziora, Pivarić, Burda, Kadar; Harmash, Shepelev, Sydorchuk; Verbic, Tsygankov, Besedin.

La programmazione odierna di Sky Sport.

UEFA Champions League Sport “Bate B. – Psv Eindhoven” Preliminari. Playoff. Andata (replica) 08.00 IAAF Diamond League Sport “Londra” 1a g (replica) 09.00 IAAF Diamond League Sport “Londra” 2a g (replica) 10.00 The Rugby Championship Sport “Sudafrica – Argentina” 1a g. (replica) 11.45 Raduno Benetton Treviso Speciale 12.00 Champions League Story Rubrica “Ep. 1” 12.30 Serie A Sport “Torino – Roma” 1a g. (replica, sintesi) 13.00 Bundesliga Preview of The Season Rubrica 14.00 UEFA Champions League Sport “Stella Rossa – Salisburgo” Preliminari. Playoff. Andata (replica)

16.00 Champions League Story Rubrica “Ep. 3” 16.30 Serie A Sport “Atalanta – Frosinone” 1a g. (replica) 18.15 Serie A Sport “Torino – Roma” 1a g. (replica, sintesi) 18.30 I Signori del Tennis Rubrica “Fognini” 19.00 WWE Domestic Smackdown! Sport “Ep. 9” 20.45 Serie A Sport “Chievo – Juventus” 1a g. (replica, sintesi) 21.00 UEFA Champions League Sport “Ajax – Dinamo Kiev” Preliminari. Playoff. Andata (diretta)

23.00 UEFA Champions League Sport “Young Boys – Dinamo Zagabria” Preliminari. Playoff. Andata (replica) 01.00 Premier League Remix Sport “2a g.” 01.30 Champions League Story Rubrica “Ep. 2” 02.00 The Rugby Championship Sport “Australia – All Blacks” 1a g. (replica) 03.45 Raduno Benetton Treviso Speciale 04.00 UEFA Champions League Story Sport “Juventus – Chelsea 10/03/09” Ottavi. Ritorno (replica).