AMSTERDAM – Andata dei quarti di finale di Champions League, Ajax-Juventus 1-1, gol: Cristiano Ronaldo su assist di Cancelo al 44′, David Neres al 45′ (gara in corso).

Juve subito vicina al gol. Al primo minuto, Bentancur ha lanciato a rete Bernardeschi, l’ex attaccante della Fiorentina ha calciato con potenza e ha sfiorato la rete sotto l’incrocio dei pali. Al 5′, Ziyech ha dialogato molto bene con un compagno di squadra e ha calciato con il sinistro, il suo tiro è uscito di un soffio. Al 18′, l’Ajax ha sfiorato il gol con uno scatenato Ziyech. Il marocchino ha cercato la rete con un sinistro a giro, Szczesny si è esaltato e ha deviato la sua conclusione in calcio d’angolo.

Al 25′, Van de Beek sfiora il gol. Dopo una finta su Rugani, ha calciato a botta sicura con il sinistro scheggiando il palo alla destra di Szczesny. Al 36′, Bernardeschi ha calciato con il sinistro su assist di Cristiano Ronaldo ma non ha trovato lo specchio della porta dell’Ajax.

Al 40′, Tagliafico è stato ammonito per un fallo su Cancelo, era diffidato, salterà la gara di ritorno. Juve in vantaggio al 44′, Cancelo crossa dalla destra e Cristiano Ronaldo, lasciato clamorosamente da solo dalla difesa dell’Ajax, segna di testa da due passi. Al momento dell’esultanza del portoghese, un tifoso ha invaso il campo per abbracciarlo, mentre i tifosi dell’Ajax hanno lanciato contro Cr7 dei bicchieri pieni d’acqua. Il primo tempo è terminato con la Juventus in vantaggio di un gol sull’Ajax.

L’Ajax ha pareggiato i conti al 45′, a inizio ripresa. Cancelo ha perso banalmente un pallone sulla trequarti campo e David Neres lo ha punito battendo Szczesny con un destro a giro imparabile. Al 50′, l’arbitro ha annullato un gol a David Neres per una posizione di fuorigioco dell’attaccante brasiliano.

Ajax-Juventus, le scelte di Massimiliano Allegri.

Allegri ha recuperato Cristiano Ronaldo ma non ha potuto disporre degli infortunati Giorgio Chiellini e Emre Can. Il tecnico toscano ha schierato la Juventus con un 4-3-3 con Szczesny tra i pali, Cancelo come terzino destro, Alex Sandro come terzino sinistro e Leonardo Bonucci con Rugani al centro della difesa. Rugani ha preso il posto dell’infortunato Giorgio Chiellini.

Centrocampo a tre con Miralem Pjanic in cabina di regia più Bentancur e Matuidi ai suoi lati. Tridente delle meraviglie con il recuperato Cristiano Ronaldo e Bernardeschi ai lati di un Mario Mandzukic fresco di rinnovo del contratto.

Le formazioni ufficiali di Ajax-Juventus.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Mandzukic. All. Allegri

Fermati 120 tifosi della Juventus. Scontri tra tifosi dell’Ajax e polizia prima della partita.

Prima della partita ci sono stati dei disordini. Sono stati fermati 120 tifosi della Juventus, in varie zone della città, perché erano in possesso di oggetti pericolosi che non potevano entrare allo stadio. Nei pressi dell’Amsterdam Arena, ci sono stati scontri tra i tifosi dell’Ajax e la polizia. Le forze dell’ordine hanno utilizzato idranti e lacrimogeni per ristabilire la calma. Questi scontri erano stati annunciati dagli stessi tifosi dell’Ajax attraverso la pagina Instagram “ultras Amsterdam” (qui l’approfondimento).