AMSTERDAM – Il bollettino medico ha regalato gioie e dolori a Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo, in forte dubbio fino a poche ore fa, è stato convocato per la partita Ajax-Juventus e al 90% scenderà in campo come titolare. Il recupero del fuoriclasse portoghese è una ottima notizia per la Juventus ma in difesa è emergenza totale. Stando agli ultimi rumors provenienti da Torino, Allegri dovrebbe schierare una difesa a tre piuttosto inedita con Bonucci, Rugani e Alex Sandro.

Ajax-Juventus, probabili formazioni: Cristiano Ronaldo nel tridente offensivo.

Continuando a leggere le probabili formazioni, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un centrocampo a quattro con Cancelo e Matuidi sulle corsie esterne, Miralem Pjanic in cabina di regia e Bentancur nella zona mediana del campo.

La formazione della Juventus verrebbe chiusa dal tridente delle meraviglie composto da Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ai lati di Mario Mandzukic, fresco di rinnovo del contratto fino al 2021.

I riflettori sono su Cr7, capace di trascinare la Juventus ai quarti di finale di Champions League con la doppietta segnata all’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club. Moise Kean, che è l’attaccante più in forma del momento, dovrebbe essere inserito a partita in corso come è successo anche contro l’Atletico Madrid.

LE PROBABILI FORMAZIONI di Ajax-Juventus, andata dei quarti di finale di Champions League. La gara di ritorno, verrà disputata presso l’Allianz Stadium di Torino. La vincente di questa sfida, giocherà contro la vincente di Tottenham-Manchester City nelle semifinali della Uefa Champions League.

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, F.de Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All. Erik ten Hag

Juventus (3-4-3): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cancelo, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Diffidati: Matuidi, Bernardeschi, Ziyech, van de Beek, Tagliafico, Blind, de Ligt

Squalificati: Mazraoui.

Fuori per infortunio Emre Can e Giorgio Chiellini.