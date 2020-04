Ajax sfotte Sergio Ramos sui social, lui risponde con le Champions vinte in carriera

AMSTERDAM (OLANDA) – Botta e risposta sui social tra l’Ajax e Sergio Ramos durante la quarantena da coronavirus.

L’Ajax ha deciso di sfottere Sergio Ramos ricordandogli la sfida di Champions League dello scorso anno.

Il Real Madrid vinse due a uno in Olanda, prima della fine della partita, Sergio Ramos, che era diffidato, si fece ammonire volontariamente per saltare la gara di ritorno visto che per lui il discorso qualificazione era sostanzialmente chiuso.

Ma così non è stato, anzi… senza Sergio Ramos, la difesa del Real Madrid ha fatto acqua da tutte le parti permettendo all’Ajax di vincere per 4 a 1 e di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League (dove poi eliminerà la Juventus di Cristiano Ronaldo).

L’Ajax ha pubblicato una foto di Tadic che esultava sotto gli occhi di uno sconsolato Sergio Ramos in tribuna.

La bandiera del Real Madrid e della Nazionale Spagnola non è stato con le mani in mano e ha subito risposto al club olandese pubblicando la foto con le quattro Champions League che ha vinto nel corso della sua prestigiosa carriera.

Finita qui? Nemmeno per sogno. L’Ajax ha voluto avere l’ultima parola. Il club olandese ha ricordato a Sergio Ramos che anche lui ha vinto quattro Champions League.