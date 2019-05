AMSTERDAM – Semifinale di ritorno di Champions League, Ajax-Tottenham 2-0, gol: De Ligt al 4′, Ziyech al 35′ (andata 1-0).

Partenza veemente dell’Ajax. Gli olandesi sfiorano il gol al 3′, quanto Lloris devia in calcio d’angolo un tiro molto pericoloso di Tadic, e lo trovano al 4′, quando De Ligt segna di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dell’Ajax. Al 5′, Son si è liberato sulla fascia sinistra e ha calciato in porta. Il coreano ha colpito il palo a Onana battuto. Al 9′, Alli è stato servito da Eriksen e ha provato a battere Onana con un destro a giro che non ha trovato la porta dell’Ajax.

Al 16′, è stato ammonito Sissoko per una brutta entrata in ritardo su Tagliafico. Ora il centrocampista del Tottenham dovrà limitare le sue entrate in tackle per evitare l’espulsione. Al 22′, Son è stato lanciato a rete da un tocco geniale di Alli. Il coreano aveva De Ligt alle sue spalle quindi deciso di calciare con la punta, Onana ha bloccato il tiro a terra.

Al 31′, Tadic ha dribblato Alderweireld e ha fatto partire un sinistro rasoterra che è uscito di un soffio a Hugo Lloris battuto. Ajax vicino al raddoppio. Al 35′, Ziyech segna il gol del 2-0. Il “fromboliere” marocchino ha segnato con un sinistro di prima intenzione su assist di Tadic. Il primo tempo è terminato sul punteggio di Ajax-Tottenham 2-0.

Ajax-Tottenham, le scelte di Ten Hag e Pochettino.

Gara da dentro o fuori per Ajax e Tottenham, in palio la finalissima di Champions League contro il Liverpool. L’Ajax non abbandona il suo marchio di fabbrica, il 4-2-3-1. Tra i pali, è confermato Onana. Difesa a quattro con Mazraoui terzino destro, De Ligt e Blind come difensori centrali e Tagliafico terzino sinistro.

Due mediani a protezione della difesa, Schone e De Jong, e tre mezze punte, Ziyech, Van de Beek e Dolberg al posto dell’infortunato Neres. In attacco, l’unica punta scelta è Tadic.

Il Tottenham risponde con un modulo tattico iper offensivo. 4-2-3-1 con Lloris confermato tra i pali davanti ad una difesa a quattro composta da Trippier, Vertonghen, Alderweireld e Rose. I due mediani a protezione della difesa del Tottenham sono Wanyama e Sissoko.

Le tre mezze punte scelte da Pochettino sono Alli, Eriksen e Lucas Moura. In attacco, vista l’assenza per infortunio di Harry Kane, l’unica punta schierata è il coreano del sud Son.

LE FORMAZIONI UFFICIALI di Ajax-Tottenham, semifinale di ritorno di Champions League.

Ajax (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, De Jong; Ziyech, Van de Beek, Dolberg; Tadic. Allenatore: ten Hag.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris, Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Wanyama, Sissoko; Alli, Eriksen, Lucas; Son. Allenatore: Pochettino.