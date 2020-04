NEW YORK (STATI UNITI) – Alfredo James Pacino, conosciuto da tutti come Al Pacino, ha compiuto 80 anni.

Al Pacino è considerato tra i migliori attori nella storia del cinema e nel 1993 ha vinto un meritato premio Oscar dopo ben nove nomination.

La sua carriera cinematografica è davvero lunga e vanta capolavori come “Il Padrino” e “Scent of a Woman – Profumo di donna” ma in questo articolo ci soffermeremo su “Ogni Maledetta Domenica”.

Ogni Maledetta Domenica, che all’estero è noto come Any Given Sunday, è un vero e proprio film di culto per gli sportivi americani.

Negli Stati Uniti, gli sport più popolari sono il Football, il basket e il baseball.

Basket e baseball scendono in campo praticamente tutti i giorni, le squadre giocano anche ogni 24 o ogni 48 ore mentre la domenica è il giorno del football.

Per questo il film si chiama “Ogni Maledetta Domenica” perché parla di ogni aspetto di quella meravigliosa disciplina sportiva, tutta americana, che è il football.

Tutta la pellicola è passata alla storia della filmografia sportiva ma quello che ancora ricordano tutti è il discorso di Al Pacino, che nel film è un allenatore, per motivare la sua squadra.

«In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi, e tutti quelli intorno a noi, per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti, per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta».

Il video da YouTube con il celebre discorso di Al Pacino in Ogni Maledetta Domenica, o se preferite Any Given Sunday.