BENEVENTO – “Dalla panchina sentivo ‘sali sali’: eravamo sotto 2-1 non c’era più nulla da perdere: ho chiuso gli occhi e sono andato a saltare. Ho fatto un tuffo da portiere non da attaccante”. Alberto Brignoli si gode il suo giorno da favola: il portiere del Benevento ha regalato al 95′ il primo punto in A della squadra campana. “Sono felice, ma non per me me, per tutti: ne abbiamo perse tante al 90′ in maniera immeritata – aggiunge ai microfoni di Sky – per una volta è toccata a noi, dopo tre mesi di sacrifici di tutti”.

“Sarebbe poco onesto e egoistico parlare solo di me. Sono felice non per me, ma per la gente, la società, il presidente che non ha mai detto una parola fuori posto. La gente sta vivendo un sogno e forse lo aspettava migliore di questo”. Pensa al Benevento Alberto Brignoli, il portiere-eroe che di testa ha regalato il pari col Milan e il primo storico punto in A. “Sarà difficilissimo, ma arriveremo all’ultima partita a giocarcela a testa alta” ha detto il portiere goleador a Sky Sport.

