Basket, Alberto Bucci è morto a 70 anni: è stato il coach della stella delle V nere

Reddito e Quota 100, in soldoni 12 miliardi pagati da chi lavora a chi non lavora. Non ci saranno nuovi occupati: 1,9 milioni di beneficiati dal Reddito Cittadinanza è esentato dal cercarlo un lavoro. Gli altri 900 mila (licenza media, casalinghe…) non lo troveranno. Ci saranno 2/300 mila persone in meno a lavorare: esodi da scuola e sanità via pensione […]