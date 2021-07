Aldo Montano, chi è il campione di scherma: età, moglie, figli, vita privata, ex fidanzate e carriera

Chi è Aldo Montano, il campione italiano 42enne di scherma medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e vincitore dell’oro individuale ai Giochi Olimpici di Atene 2004.

Aldo Montano chi è, età, dove è nato e biografia

Aldo Montano è nato il 18 novembre 1978 a Livorno (età 42 anni). La carriera sportiva di Montano è lunga e ricca. Appartiene ad una famiglia di schermidori livornesi tra il nonno, il padre ed anche i cugini del padre. All’inizio della sua carriera sportiva fa parte parte del Centro Sportivo dei Carabinieri, successivamente lascerà l’Arma. Si arruola poi nella Polizia Penitenziaria e attualmente fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia penitenziaria.

La carriera di Aldo Montano, campione di Scherma

La prima grande vittoria arriva nel 2004 alle Olimpiadi di Atene, dove Aldo Montano vince la medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale. Nella stessa competizione porta a casa anche la medaglia d’argento nel torneo a squadre. Nel 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, vince solo la medaglia di bronzo nella sciabola a squadre. Nel 2001 è medaglia d’oro nel torneo di sciabola individuale ai Mondiali di Catania. Nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, vince un’altra medaglia di bronzo nella sciabola a squadre in squadra. Nel 2015 ai Campionati del Mondo di Mosca, vince la medaglia d’oro a squadre. Ai Mondiali del 2018 a Wuxi, in Cina, vince l’argento a squadre nella sciabola. A preso parte alle Olimpiadi in corso a Tokyo, la quinta partecipazione ai Giochi, come riserva della squadra di sciabola maschile.

Moglie, figli ed ex fidanzate: vita privata di Aldo Montano

E’ sposato con Olga Plachina, atleta russa con cui ha avuto due figli, Olympia e di Mario Jr. Olga è campionessa nella corsa 400 metri. Nel passato Aldo Montano è stato fidanzato con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Con l’attrice laziale la storia durò 3 anni, durante i quali vinse l’oro ad Atene. Con la Mosetti invece è durata più a lungo. “Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola” raccontò in passato.