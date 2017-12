SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – Altro che “Balotellate”, Aleksandr Kokorin, calciatore dello Zenit San Pietroburgo allenato da Roberto Mancini, si è presentato al matrimonio del “collega” Alan Chochiev con una pistola e ha dato spettacolo.

Il calciatore ha iniziato a postare una serie di storie su Instagram davvero di cattivo gusto. Prima si è puntato la pistola in faccia scrivendo: «Niente di speciale, solamente un matrimonio in Ossezia», dopo ha rincarato la dose con un post dove sparava dei colpi in aria: «Chochiev, congratulazioni per il tuo matrimonio!». «Grazie per la calorosa ospitalità».

Le foto di Kokorin da Instagram: