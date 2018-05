MILANO – Alena Seredova al veleno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. L’ex moglie di Gigi Buffon ha partecipato alla trasmissione “Chiambretti Night”, dove era ospite con Alfonso Signorini, e lo ha “sfondato” con le seguenti dichiarazioni.

Alena Seredova: “Via Buffon, torno a tifare Juventus”

“Se tifo ancora Juve? Proprio ora ricomincio a tifare tantissimo”“Sì, è vero ho saputo da lui delle ‘corna’ e di Ilaria D’Amico, ero in macchina mentre Signorini lo diceva in Radio, confermo. La cosa positiva è che non mi è successo nulla, nessun incidente, e sono ancora qua“

Alena Seredova: “Senza di me, Buffon non è al Mondiale…”

“E’ cambiato che non ci sono io e non si va neanche al Mondiale““Rido perché sono contenta di non esserci stata in una nottata così, perché è drammatico”.