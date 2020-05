Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale per calcoli renali

ROMA – Alessandro Del Piero è stato ricoverato in ospedale per dei calcoli renali.

L’ex capitano della Juventus, dopo una forte colica renale, sta bene e si trova a Los Angeles.

In un messaggio su Instagram ha descritto quali sono le sue condizioni: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male” ha scritto a corredo di una foto che lo immortala con rigorosa mascherina anti-Covid e capello ‘sconvolto’ su un letto dell’Ucla Emergency Department di Los Angeles.

Alcuni dei storici tifosi dell’ex numero dieci, avevano temuto che anche Del Piero fosse stato contagiato dal coronavirus, ma lo stesso ex capitano bianconero ha precisato che la causa del suo ricovero non ha nulla a che fare con il virus.

Da Max Biaggi a Luis Figo, in molti sportivi hanno scritto a Del Piero.

“Tutto passa, Alex. Forza”, le parole di Biaggi; “Guarisci in fretta, amico mio”, l’augurio dell’ex stella della nazionale lusitana.

Tra i messaggi rivolti all’ex campione del mondo anche quello della Juventus che ha voluto subito esprimere la sua vicinanza all’ex capitano: “Auguri di pronta guarigione, get weel soon”.

“Forza capitano”, “siamo conte”, “riprenditi presto”, “sei sempre il più forte” i messaggi invece a Del Piero dai suoi sostenitori. (fonte LA STAMPA)