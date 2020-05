Alessandro Del Piero torna a casa dopo il ricovero: “Sto bene”

LOS ANGELES – Alessandro Del Piero sta meglio dopo il ricovero per una colica renale piuttosto dolorosa.

L’ex capitano della Juventus ha voluto rassicurare tutti i suoi tifosi con un videomessaggio su Instagram:

“Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto e si sono preoccupati per come stavo – le parole di Del Piero – grazie mille per il vostro sostegno, sto bene, sono già a casa e mi faceva molto piacere farvelo sapere. Vi mando un abbraccio”.

Solo ieri, 18 maggio, l’ex numero dieci spiegava: “Ancora non ci credo come una cosa piccola solo 3mm possa fare così male”.

Centinaia i messaggi di sostegno da parte dei suoi tifosi.

Tra questi anche quelli vip dell’amico Max Biaggi: “Tutto passa, Alex. Forza. Guarisci in fretta, amico mio”.

La stessa Juventus ha augurato al suo ex capitano una pronta ripresa: “Auguri di pronta guarigione, get well soon”.

Pochi giorni fa, il 13 maggio, Del Piero aveva inviato un messaggio a otto anni esatti dal suo addio alla Juventus: “13 maggio 2012, ‘La Juve è per me l’amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore (Avvocato Gianni Agnelli)'”. (fonte INSTAGRAM)