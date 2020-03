REGGIO EMILIA – Ancora un caso di coronavirus nel campionato italiano di calcio di Serie C. Dopo King Udoh ed altri tesserati della Pianese, ed il contagio del patron del Novara Maurizio Rullo, ecco la positività di Alessandro Favalli, calciatore del Reggio Audace F.C. e figlio dell’ex giocatore di Inter, Milan e Lazio Giuseppe Favalli.

Coronavirus, Alessandro Favalli positivo. Il comunicato del club di Reggio Emilia.

Lo ha comunicato la stessa società di Reggio Emilia attraverso la seguente nota stampa: “Il calciatore è attualmente in buone condizioni di salute presso l’ospedale di Crema. Reggio Audace F.C. comunica come la società sia attiva per le dovute comunicazioni agli enti sanitari del territorio e si prepara a seguire nel prossimo periodo la profilassi indicata”.

L’ex calciatore della Juventus King Udoh è stato il primo calciatore di Serie C a contrarre il coronavirus. Poi è toccato ad altri quattro tesserati della Pianese (la società non ha comunicato i loro nomi per una questione di privacy). Poche ore fa, è stata comunicata la positività del presidente del Novara Maurizio Rullo. Al momento, nessuno di questi tesserati è in condizioni preoccupanti.

Per adesso, non ci sono contagiate nelle altre due serie calcistiche professionistiche, la Serie A e la Serie B. Il campionato di A potrebbe essere sospeso in casa di positività di un suo tesserato, non hanno preso ancora posizioni in merito né la B, né la C (che fino a questo momento è stata l’unica colpita dal coronavirus).