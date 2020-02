ROMA – Alessandro Matri, svincolatosi dal Brescia a gennaio, si sta allenando in questi giorni con il Monza, in attesa di decidere il proprio futuro.

L’attaccante, con un passato tra Cagliari, Juventus e Sassuolo, è in attesa di un’offerta dalla serie A e ha detto no al Pescara. Sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club esteri, tra cui il Las Palmas, che milita nella Segunda Division spagnola. Per Matri ci potrebbe dunque essere una ripartenza in Serie C, con il club di proprietà di Silvio Berlusconi e che ha tra i massimi dirigenti Adriano Galliani. Un club destinato a salire in B il prossimo anno.

Due vecchie conoscenze dell’attaccante che è cresciuto proprio nelle giovanili rossonere. Già in estate il Monza aveva cercato il giocatore che però alla fine preferì restare in Serie A e andare al Brescia. (fonte GOAL.COM)