ROMA – Alessia Macari ha detto sì. La “Ciociara”, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello vip, si sposerà con il calciatore del Foggia Oliver Kragl. La coppia sta pianificando una maxi festa di matrimonio che durerà tre giorni. Riguardo ai figli, il calciatore non ha dubbi: “Fosse per me farei una squadra…”.

Le dichiarazioni di Alessia Macari a Barbara D’Urso

“Quando mi ha chiesto di sposarlo non capivo davvero, non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo”. “Come ci siamo conosciuti? Ha chiesto il mio numero ad alcuni suoi amici e mi scriveva su Whatsapp prima che entrassi nella casa, poi visto che non gli rispondevo ha iniziato a insultarmi e mi sono detta ‘ma guarda questo'”.”La festa del matrimonio? Sarà grande, verranno i miei parenti dall’Irlanda, poi tutti i ciociari, voglio che duri almeno 3 giorni”.”Figli? Lui con me vuole fare una squadra…”.

Qui il video.